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futebol

Ceará quer aproveitar momento turbulento do Flamengo

Vozão quer encostar na briga pela Libertadores e pretende surpreender o rival carioca...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 14:35
Embalado pelo bom momento no Campeonato Brasileiro, o Ceará quer entrar de vez na briga pela Libertadores da América e foca no duelo contra o Flamengo, no Maracanã.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para conseguir a quarta vitória em cinco jogos, o Vozão espera se aproveitar do momento instável do adversário, que vem de derrota na final da Libertadores.
Tiago Nunes e Cia sabem que o Fla precisa dar uma resposta diante do seu torcedor e entram pressionados dentro de campo.
Caso aproveite a oportunidade e afunde o Mengão na crise, o Ceará consegue dar um salto na classificação e empata com o Fortaleza, atual 6º colocado, com 52 pontos.
Vale citar, que neste período de invencibilidade, o Vozão levou a melhor em três duelos e empatou um. O time anotou nove gols e a zaga sofreu três.
Crédito: Foto:StephanEilert/CearáSC

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