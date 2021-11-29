Ceará quer aproveitar momento turbulento do Flamengo

Embalado pelo bom momento no Campeonato Brasileiro, o Ceará quer entrar de vez na briga pela Libertadores da América e foca no duelo contra o Flamengo, no Maracanã.

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Para conseguir a quarta vitória em cinco jogos, o Vozão espera se aproveitar do momento instável do adversário, que vem de derrota na final da Libertadores.

Tiago Nunes e Cia sabem que o Fla precisa dar uma resposta diante do seu torcedor e entram pressionados dentro de campo.

Caso aproveite a oportunidade e afunde o Mengão na crise, o Ceará consegue dar um salto na classificação e empata com o Fortaleza, atual 6º colocado, com 52 pontos.

Vale citar, que neste período de invencibilidade, o Vozão levou a melhor em três duelos e empatou um. O time anotou nove gols e a zaga sofreu três.