Ceará quer a segunda vitória consecutiva em casa e mira o São Paulo

O clima dentro do Ceará é de alívio. Após seis partidas sem vencer, a equipe de Guto Ferreira levou a melhor contra o Atlético-MG e amenizou a crise no clube.
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Com a vitória em cima de um dos postulantes ao título nacional, o Ceará subiu para a 12ª posição e agora quer embalar no Campeonato Brasileiro.
Fim do jejum
Além de acalmar os ânimos nos bastidores com o triunfo, o Vozão encerrou uma sequência de três jogos sem ganhar na Arena Castelão.
Rival
O próximo adversário é o São Paulo, que chegou ao torneio como um dos favoritos, mas não conseguiu vencer até o momento.
Diante do fato, o Ceará quer afundar de vez o Tricolor e engatar uma boa sequência de resultados, principalmente dentro de casa.