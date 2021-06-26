Ceará quer a segunda vitória consecutiva em casa e mira o São Paulo

Crédito: (Felipe Santos / Ceará SC

O clima dentro do Ceará é de alívio. Após seis partidas sem vencer, a equipe de Guto Ferreira levou a melhor contra o Atlético-MG e amenizou a crise no clube.

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Com a vitória em cima de um dos postulantes ao título nacional, o Ceará subiu para a 12ª posição e agora quer embalar no Campeonato Brasileiro.

Fim do jejum

Além de acalmar os ânimos nos bastidores com o triunfo, o Vozão encerrou uma sequência de três jogos sem ganhar na Arena Castelão.

Rival

O próximo adversário é o São Paulo, que chegou ao torneio como um dos favoritos, mas não conseguiu vencer até o momento.