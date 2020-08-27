Ceará provoca presidente do Vitória nas redes sociais

A zoeira rola solta na rede após a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Através das mídias sociais, o Vozão resolveu zombar do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que ameaçou o atacante do Alvinegro, Vinicius, no intervalo da partida.Em postagem no Twitter, o Ceará pediu para o torcedor marcar os fãs do centroavante, que costuma tirar o Leão do sério. placeholderJá no Instagram, o time cearense relembrou a dança de Vina, quando ele marcou o gol da classificação diante do Vitória e fez a dança do joelho, que causou muita polêmica quando defendia o Bahia. placeholderRelembre a polêmica