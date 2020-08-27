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futebol

Ceará provoca presidente do Vitória nas redes sociais

Paulo Carneiro ameaçou Vina e foi o alvo das brincadeiras do Vozão após a classificação...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 00:32

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 00:32
Crédito: Reprodução/Sportv
A zoeira rola solta na rede após a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Através das mídias sociais, o Vozão resolveu zombar do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que ameaçou o atacante do Alvinegro, Vinicius, no intervalo da partida.Em postagem no Twitter, o Ceará pediu para o torcedor marcar os fãs do centroavante, que costuma tirar o Leão do sério. placeholderJá no Instagram, o time cearense relembrou a dança de Vina, quando ele marcou o gol da classificação diante do Vitória e fez a dança do joelho, que causou muita polêmica quando defendia o Bahia. placeholderRelembre a polêmica
Quando era jogador do Bahia, Vinicius marcou um gol no Ba-Vi em pleno Barradão e dançou em frente a torcida do Vitória. Os jogadores rivais não gostaram da atitude e uma verdadeira batalha campal foi iniciada.
Nesta quarta-feira, durante o intervalo do jogo, Vina foi ameaçado pelo mandatário do Leão, Paulo Carneiro. No bate-boca, o dirigente jurou o centroavante e apimentou ainda mais a relação entre as partes.

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