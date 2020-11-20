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Ceará pronto para encarar o Atlético-MG; Veja a provável

Vozão mede forças com o líder no fim de semana, em duelo na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 19:38

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 19:38

Crédito: Reprodução/Vozão TV
Após a eliminação na Copa do Brasil, o Ceará volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e terá uma missão complicada, já que o desafio do fim de semana é o Atlético-MG, na Arena Castelão.Para quebrar uma sequência de três jogos sem vencer na competição, o Vozão vai com a sua força máxima. Apenas a defesa pode ter uma mudança. Trata-se de Luiz Otávio, que ainda não tem presença confirmada e pode ceder o lugar a Eduardo Brock.
Com 20 jogos disputados, o Ceará aparece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos.
Veja a provável escalação: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock (L. Otávio), Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vina; Fernando Sobral, Léo Chú, Felipe Vizeu.

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