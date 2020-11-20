Ceará pronto para encarar o Atlético-MG; Veja a provável

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Ceará volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e terá uma missão complicada, já que o desafio do fim de semana é o Atlético-MG, na Arena Castelão.Para quebrar uma sequência de três jogos sem vencer na competição, o Vozão vai com a sua força máxima. Apenas a defesa pode ter uma mudança. Trata-se de Luiz Otávio, que ainda não tem presença confirmada e pode ceder o lugar a Eduardo Brock.