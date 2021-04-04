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Ceará pode garantir classificação no mata-mata da Copa do Nordeste neste domingo

Líder da sua chave, o Vozão torce contra o Treze-PB para confirmar a sua vaga entre os oito melhores...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 10:26
Crédito: Fausto Filho / Ceará SC
Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará mostra a cada semana que é o principal time da região. Neste fim de semana, a equipe de Guto Ferreira foi até a Ilha do Retiro e massacrou o Sport por 4 a 0.
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Com o placar, o Vozão assumiu de maneira isolada a liderança da chave A, com 13 pontos e mantém firme a defesa pelo título.
Agora, o Alvinegro espera a continuidade da rodada, onde pode garantir uma vaga no mata-mata neste domingo.
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Para isso acontecer, o Ceará torce por um tropeço do Treze-PB diante do Vitória. Se isso ocorrer, o atual vencedor do torneio está classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste.

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