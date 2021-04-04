Ceará pode garantir classificação no mata-mata da Copa do Nordeste neste domingo

Crédito: Fausto Filho / Ceará SC

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará mostra a cada semana que é o principal time da região. Neste fim de semana, a equipe de Guto Ferreira foi até a Ilha do Retiro e massacrou o Sport por 4 a 0.

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Com o placar, o Vozão assumiu de maneira isolada a liderança da chave A, com 13 pontos e mantém firme a defesa pelo título.

Agora, o Alvinegro espera a continuidade da rodada, onde pode garantir uma vaga no mata-mata neste domingo.

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