Ceará perde terreno na briga pela Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Após vencer Goiás e Palmeiras, o Ceará alcançou a marca dos 45 pontos e garantiu a sua permanência na elite do futebol nacional, feito que foi comemorado pela torcida e elenco.

Embalado, o Vozão começou a sonhar alto e almejou, mesmo que de forma tímida, a possibilidade de entrar na próxima edição da Libertadores.

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O problema é que desde então o time não venceu. Com as derrotas para Athletico e Corinthians, dois candidatos diretos, o Alvinegro perdeu terreno e ficou para trás.

No momento, o time de Guto Ferreira está com oito pontos a menos que o Grêmio, primeiro time da zona de classificação da Libertadores.

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