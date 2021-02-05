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Ceará perde terreno na briga pela Libertadores

Vozão teve duas derrotas consecutivas e despencou na classificação do BR-20...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:39
Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Após vencer Goiás e Palmeiras, o Ceará alcançou a marca dos 45 pontos e garantiu a sua permanência na elite do futebol nacional, feito que foi comemorado pela torcida e elenco.
Embalado, o Vozão começou a sonhar alto e almejou, mesmo que de forma tímida, a possibilidade de entrar na próxima edição da Libertadores.
+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes
O problema é que desde então o time não venceu. Com as derrotas para Athletico e Corinthians, dois candidatos diretos, o Alvinegro perdeu terreno e ficou para trás.
No momento, o time de Guto Ferreira está com oito pontos a menos que o Grêmio, primeiro time da zona de classificação da Libertadores.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, a primeira chance de recuperação do Ceará é na próxima quarta-feira, quando a equipe mede forças com o São Paulo, no Morumbi. Em caso de nova decepção, o time dificilmente ficará vivo na briga pela Libertadores.

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