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futebol

Ceará perde muitos gols, mas ganha do Ferroviário e está na final do Cearense

Gol de Felipe Silva ocorreu em meio a uma infinidade de chances criadas pelo Vozão frente a uma "atrapalhada" defesa do Ferrão...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:05

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 21:05
Crédito: Reprodução/Twitter @CearaSC
Não foi com o placar que poderia se esperar e o volume de jogo apresentado sugeria. Todavia, diante do Ferroviário, o Ceará venceu por 1 a 0 e obteve a passagem para a decisão do Campeonato Cearense onde enfrentará o Fortaleza em mais um Clássico-Rei na temporada 2020.
TRADUZIU SUA SUPERIORIDADE
Apesar de uma partida com menor número de oportunidades ofensivas, quando elas ocorreram era por intermédio do sistema ofensivo do Vozão. Com isso, enquanto aos 31 minutos Charles obrigou o goleiro Nícolas a fazer uma intervenção considerável, aos 37 Rafael Sobis cruzou e Felipe Silva não desperdiçou, aparecendo na primeira trave e tocando pras redes no extremo canto direito do arqueiro do Ferroviário.
TRAVESSÃO 'ABENÇOADO'
O Ferrão parecia só conseguir sucesso em chegar no ataque por conta de lances específicos nos contra-ataques, deixando com o Vozão a responsabilidade de ser a equipe com mais volume na partida e o Alvinegro parecia inspirado na criação.
Contudo, o poderio ofensivo não contava com a trave que "teimava" em não deixar com que o placar aumentasse onde Ricardinho e Vina viram suas finalizações não se converterem em gol.
CLÁSSICO-REI PELA FRENTE
Apesar dos erros ofensivos e de erros na zaga, o Ceará chegou ao fim do compromisso com a vitória por 1 a 0 e a vaga assegura na grande decisão do Campeonato Cearense onde se encontrará com um velho conhecido: o rival Fortaleza.

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