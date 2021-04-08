Ceará ostenta invencibilidade na temporada 2021

Crédito: Fausto Filho / Ceará SC

Principal força do futebol nordestino no momento, o Ceará vive uma fase mágica na temporada sob o comando de Guto Ferreira.

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Líder da sua chave na Copa do Nordeste, o Vozão está garantido no mata-mata do torneio regional e, além disso, também ostenta uma boa invencibilidade na temporada.

No dia 10 de março, o Alvinegro foi superado pelo Ferroviário no estadual e desde então engatou uma boa sequência de cinco partidas sem perder.

O melhor resultado ocorreu no último fim de semana, quando goleou o Sport por 4 a 0, em plena Ilha do Retiro.

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