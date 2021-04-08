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futebol

Ceará ostenta invencibilidade na temporada 2021

Desde o revés na estreia do estadual, a equipe de Guto Ferreira não perdeu nos últimos cinco duelos...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 14:53
Crédito: Fausto Filho / Ceará SC
Principal força do futebol nordestino no momento, o Ceará vive uma fase mágica na temporada sob o comando de Guto Ferreira.
+ É nesta sexta! Saiba como estão os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021
Líder da sua chave na Copa do Nordeste, o Vozão está garantido no mata-mata do torneio regional e, além disso, também ostenta uma boa invencibilidade na temporada.
No dia 10 de março, o Alvinegro foi superado pelo Ferroviário no estadual e desde então engatou uma boa sequência de cinco partidas sem perder.
O melhor resultado ocorreu no último fim de semana, quando goleou o Sport por 4 a 0, em plena Ilha do Retiro.
Calendário
No sábado, o Ceará volta a campo para encarar o Salgueiro, em jogo que fecha a participação do Vozão na fase de grupos da Copa do Nordeste.

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