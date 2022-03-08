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futebol

Ceará oficializa acordo com novo patrocinador

A casa de aposta Betcris vai estampar a manga no uniforme do Vozão até fevereiro de 2025...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 19:34

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:34

Na tarde desta terça-feira, o departamento de marketing do Ceará anunciou que a casa de apostas Betcris é a nova patrocinadora do clube.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O acordo que será iniciado em 2022 tem contrato até fevereiro de 2025. O novo patrocínio será exposto na manga dos atletas.
Animado com o acordo, o diretor de marketing do Vozão, Lavor Neto, não escondeu a satisfação pela chegada da casa de aposta.
'Essa parceria vem em momento oportuno. Estamos falando da união entre uma marca com 20 anos de liderança nos países onde atua, um clube de futebol com 108 anos de história e uma torcida engajada. Não à toa, somos referência em programa de sócios-torcedores no Norte e Nordeste’, afirmou.
O presidente Robinson de Castro também pediu a palavra na coletiva e festejou a chegada do novo parceiro.
'Esse é um ótimo momento para a parceria, pois nos preparamos para uma Copa Sul-Americana, nos tornamos colaboradores mútuos visando o desenvolvimento tanto da marca Betcris na América Latina, quanto do futebol nordestino e brasileiro como um todo’, destacou o mandatário.
Crédito: Foto:MauroJefferson/cearasc.com

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