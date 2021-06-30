Ceará oficializa a saída do atacante Felipe Vizeu

Chegou ao fim a passagem de Felipe Vizeu no Ceará. Sem acordo pela renovação, o atleta será devolvido para a Udinese, dona dos seus direitos federativos.A saída do atacante já era especulada nos bastidores. Dentro do elenco, o atacante Vina utilizou as redes sociais para se despedir dos companheiros e deu indícios do desfecho sem acordo.
> Confira a classificação detalhada do Brasileirão
Consciente que não teria acordo pela continuidade de Vizeu, o técnico Guto Ferreira não utilizou o atleta nas últimas partidas.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Desempenho
Desde a sua chegada ao Vozão, Felipe Vizeu não conseguiu cair no gosto do torcedor. No total, o atacante formado no Flamengo disputou 32 jogos e anotou cinco gols.