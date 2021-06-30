AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ceará oficializa a saída do atacante Felipe Vizeu

Sem acordo pela sua continuidade, o atleta deixa o Vozão e fica à disposição da Udinese-ITA...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 10:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 10:13
Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
Chegou ao fim a passagem de Felipe Vizeu no Ceará. Sem acordo pela renovação, o atleta será devolvido para a Udinese, dona dos seus direitos federativos.A saída do atacante já era especulada nos bastidores. Dentro do elenco, o atacante Vina utilizou as redes sociais para se despedir dos companheiros e deu indícios do desfecho sem acordo.
> Confira a classificação detalhada do Brasileirão
Consciente que não teria acordo pela continuidade de Vizeu, o técnico Guto Ferreira não utilizou o atleta nas últimas partidas.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Desempenho
Desde a sua chegada ao Vozão, Felipe Vizeu não conseguiu cair no gosto do torcedor. No total, o atacante formado no Flamengo disputou 32 jogos e anotou cinco gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/07/2026
Imagem de destaque
Aposta de Vila Velha erra um número e leva R$ 45 mil na Mega-Sena
Os veículos removidos apresentavam sinais de abandono, de acordo com a Prefeitura de Linhares.
Até trailer de lanches é removido em ação contra veículos abandonados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados