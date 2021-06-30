Ceará oficializa a saída do atacante Felipe Vizeu

Chegou ao fim a passagem de Felipe Vizeu no Ceará. Sem acordo pela renovação, o atleta será devolvido para a Udinese, dona dos seus direitos federativos.A saída do atacante já era especulada nos bastidores. Dentro do elenco, o atacante Vina utilizou as redes sociais para se despedir dos companheiros e deu indícios do desfecho sem acordo.