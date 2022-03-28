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futebol

Ceará oficializa a chegada do técnico Dorival Junior

Após dois anos ausente do futebol, profissional irá assumir a vaga de Tiago Nunes, demitido recentemente após um mau começo de temporada...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 17:54
Agora é oficial. O Ceará confirmou a chegada do técnico Dorival Junior para a sequência da temporada de 2022. No Vozão, o treinador terá a missão de recolocar o time nos trilhos e deixar mais competitivo nos momentos decisivos.- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Em sua primeira temporada pelo Ceará, Dorival Junior terá pela frente a disputa da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. A estreia do treinador acontece justamente no torneio continental. No dia 5 de abril, o Vozão encara o Independiente-ARG, na Arena Castelão.
O último trabalho de Dorival Junior ocorreu no Athletico, onde foi campeão do estadual em 2020, mas perdeu o cargo na sequência.
Crédito: DorivalJuniorvaiassumirolugardeTiagoNunesnoCeará(Divulgação/Ceará

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