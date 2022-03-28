Ceará oficializa a chegada do técnico Dorival Junior

Agora é oficial. O Ceará confirmou a chegada do técnico Dorival Junior para a sequência da temporada de 2022. No Vozão, o treinador terá a missão de recolocar o time nos trilhos e deixar mais competitivo nos momentos decisivos.- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

Em sua primeira temporada pelo Ceará, Dorival Junior terá pela frente a disputa da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. A estreia do treinador acontece justamente no torneio continental. No dia 5 de abril, o Vozão encara o Independiente-ARG, na Arena Castelão.

O último trabalho de Dorival Junior ocorreu no Athletico, onde foi campeão do estadual em 2020, mas perdeu o cargo na sequência.