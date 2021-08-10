Ceará não vai contar com Vina para encarar o Corinthians

Crédito: Reprodução/ Ceará

A semana será longa para o técnico Guto Ferreira. No fim de semana, o Vozão terá mais uma chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro e o rival é o Corinthians.

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Apesar do rival não estar presente nas primeiras colocações do torneio nacional, o comandante sabe que o confronto será complicado.

Vina

Um dos motivos para deixar o confronto ainda mais complicado é a ausência do atacante Vina, que recebeu terceiro amarelo e está suspenso.