Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ceará não vai contar com Vina para encarar o Corinthians

Atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Vozão no fim de semana...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 18:59
Crédito: Reprodução/ Ceará
A semana será longa para o técnico Guto Ferreira. No fim de semana, o Vozão terá mais uma chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro e o rival é o Corinthians.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do rival não estar presente nas primeiras colocações do torneio nacional, o comandante sabe que o confronto será complicado.
Vina
Um dos motivos para deixar o confronto ainda mais complicado é a ausência do atacante Vina, que recebeu terceiro amarelo e está suspenso.
Em seu lugar, a expectativa é que Jorginho, contratado nesta temporada, ganhe mais uma oportunidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados