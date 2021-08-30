Ceará mantém nomes em sigilo, mas definiu favoritos ao cargo de técnico

Crédito: Robinson de Castro, presidente do Vozão (Mauro Jefferson/cearasc.com

Após a demissão confirmada do técnico Guto Ferreira, a diretoria do Ceará tem trabalhado de maneira incessante para chegar, o quanto antes, ao nome que substituirá o antigo comandante do comando técnico da equipe. A informação é do jornal 'O Povo'. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o periódico, a urgência do anúncio por parte do Alvinegro de Porangabuçu é tamanha que a ideia seria do treinador recém-contratado chegue já para treinar o time na próxima quarta-feira (1), data marcada para o retorno das atividades.

Dentro das conversas realizadas pela diretoria, a escolha estaria restrita a um grupo de quatro nomes pré-selecionados que vem sendo mantido em absoluto sigilo para que não haja interferência nas conversas. Entretanto, nenhum dos nomes em questão teria sido sequer contatado pelo Ceará, estando o clube ainda na fase de decidir qual será o escolhido para, aí sim, fazer o convite formal.