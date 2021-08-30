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futebol

Ceará mantém nomes em sigilo, mas definiu favoritos ao cargo de técnico

Processo para a escolha do novo comandante do Vozão deve avançar rapidamente nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 19:32

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:32

Crédito: Robinson de Castro, presidente do Vozão (Mauro Jefferson/cearasc.com
Após a demissão confirmada do técnico Guto Ferreira, a diretoria do Ceará tem trabalhado de maneira incessante para chegar, o quanto antes, ao nome que substituirá o antigo comandante do comando técnico da equipe. A informação é do jornal 'O Povo'. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o periódico, a urgência do anúncio por parte do Alvinegro de Porangabuçu é tamanha que a ideia seria do treinador recém-contratado chegue já para treinar o time na próxima quarta-feira (1), data marcada para o retorno das atividades.
Dentro das conversas realizadas pela diretoria, a escolha estaria restrita a um grupo de quatro nomes pré-selecionados que vem sendo mantido em absoluto sigilo para que não haja interferência nas conversas. Entretanto, nenhum dos nomes em questão teria sido sequer contatado pelo Ceará, estando o clube ainda na fase de decidir qual será o escolhido para, aí sim, fazer o convite formal.
Seja lá como for, a tendência é que, no próximo duelo do Vozão pelo Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, às 11h (de Brasília), em Porto Alegre, o novo técnico já esteja no banco de reservas da equipe.

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