Ceará mantém 100% de aproveitamento na Sul-Americana

Na noite da última terça-feira o Ceará deu mais um passo rumo a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana.
No Paraguai, o time de Dorival Junior conseguiu envolver o General Caballero e saiu de campo com a vitória por 2 a 0.
Com o triunfo, o time de Dorival Junior manteve o 100% de aproveitamento e está na liderança da chave G, com 9 pontos.
Vale citar, que diferente da Libertadores, na Copa Sul-Americana apenas o líder do grupo avança para a próxima fase.