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futebol

Ceará leva vantagem nos duelos contra o Fortaleza em 2020

Dos quatro jogos disputados na temporada, o Vozão derrotou o maior rival em duas oportunidades...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:07

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 15:07
Crédito: Felipe Santos/Ceará
A partir das 21h30 (Horário de Brasília) desta quarta-feira, Ceará e Fortaleza abrem a decisão do estadual e a rivalidade é colocada em jogo, no encontro que promete muita entrega na Arena Castelão.Esta será a quinta vez que os maiores rivais cearenses se encontram. Até agora, o Vozão leva uma pequena vantagem nos duelos com uma vitória a mais.
No Cearense, os dois se enfrentaram na Segunda Fase. Em noite inspirada de Yuri César, o Fortaleza levou a melhor por 2 a 0.
A vingança do Ceará veio no Brasileirão. Com gol marcado por Vinicius Vina, o Vozão derrotou o maior rival pela vantagem mínima.
Pela Copa do Nordeste mais dois encontros. Na fase de grupos empate por 1 a 1. Já na semifinal a história foi diferente e o Ceará venceu por 1 a 0.
Além da decisão deste meio de semana, Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar no dia 21 de outubro, quando os dois disputam a partida de volta da final.

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