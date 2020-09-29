Ceará leva vantagem nos duelos contra o Fortaleza em 2020

Crédito: Felipe Santos/Ceará

A partir das 21h30 (Horário de Brasília) desta quarta-feira, Ceará e Fortaleza abrem a decisão do estadual e a rivalidade é colocada em jogo, no encontro que promete muita entrega na Arena Castelão.Esta será a quinta vez que os maiores rivais cearenses se encontram. Até agora, o Vozão leva uma pequena vantagem nos duelos com uma vitória a mais.

No Cearense, os dois se enfrentaram na Segunda Fase. Em noite inspirada de Yuri César, o Fortaleza levou a melhor por 2 a 0.

A vingança do Ceará veio no Brasileirão. Com gol marcado por Vinicius Vina, o Vozão derrotou o maior rival pela vantagem mínima.

Pela Copa do Nordeste mais dois encontros. Na fase de grupos empate por 1 a 1. Já na semifinal a história foi diferente e o Ceará venceu por 1 a 0.