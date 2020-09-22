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futebol

Ceará joga com o Brusque na Copa do Brasil em situação bem favorável

Alvinegro de Porangabussu angariou vantagem de dois gols mesmo jogando em Santa Catarina no compromisso de ida...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 18:03
Crédito: Israel Simon/Divulgação/Ceará
Para assegurar o favoritismo que já existia antes mesmo da primeira partida, o Ceará joga na próxima quarta-feira (23) diante do Brusque na Arena Castelão em compromisso de volta pela quarta fase da Copa do Brasil.
Apesar de duelar contra uma das verdadeiras sensações do futebol nacional nos últimos anos (atual campeão da Série D, líder do seu grupo na Série C e vice-campeão do Catarinense), o Vozão chega para o jogo decisivo com a larga vantagem construída no encontro disputa no Augusto Bauer onde ganhou por 2 a 0.
O único nome que está no departamento médico do Alvinegro é Samuel Xavier, ainda havendo a necessidade da divulgação dos últimos exames para saber se o lateral-direito estará ou não entre os relacionados. Fato é que, por já terem jogado o torneio por outras equipes, o lateral-esquerdo Alyson além dos avantes Cléber e Jacaré serão desfalques certos do técnico Guto Ferreira.
Apesar do cenário onde precisa ganhar por dois gols de diferença para levas as penalidades (por três para avançar ainda no tempo regulamentar), o Bruscão irá com o que tem de melhor ao Ceará, não podendo contar somente com o meia suspenso pelo terceiro cartão amarelo Thiago Alagoano.

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