Ceará joga com o Brusque na Copa do Brasil em situação bem favorável

Crédito: Israel Simon/Divulgação/Ceará

Para assegurar o favoritismo que já existia antes mesmo da primeira partida, o Ceará joga na próxima quarta-feira (23) diante do Brusque na Arena Castelão em compromisso de volta pela quarta fase da Copa do Brasil.

Apesar de duelar contra uma das verdadeiras sensações do futebol nacional nos últimos anos (atual campeão da Série D, líder do seu grupo na Série C e vice-campeão do Catarinense), o Vozão chega para o jogo decisivo com a larga vantagem construída no encontro disputa no Augusto Bauer onde ganhou por 2 a 0.

O único nome que está no departamento médico do Alvinegro é Samuel Xavier, ainda havendo a necessidade da divulgação dos últimos exames para saber se o lateral-direito estará ou não entre os relacionados. Fato é que, por já terem jogado o torneio por outras equipes, o lateral-esquerdo Alyson além dos avantes Cléber e Jacaré serão desfalques certos do técnico Guto Ferreira.