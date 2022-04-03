Ceará intensifica a preparação para estreia da Sul-Americana

Sem jogos no calendário, o Ceará permanece a todo vapor de olho na estreia da Copa Sul-Americana, quando a equipe mede forças com o Independiente-ARG.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

No CT de Porangabuçu, o Alvinegro é comandado por Dorival Junior que realiza treinos diários para implementar seu esquema de jogo ao elenco.

Além da parte tática, a comissão técnica aproveita o período sem jogos para melhorar o condicionamento físico dos atletas.

A partir da próxima terça-feira, o calendário do Ceará fica agitado com as disputas da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.