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futebol

Ceará intensifica a preparação para estreia da Sul-Americana

Vozão treina sob o comando de Dorival Junior e foca no duelo contra o Independiente-ARG...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 13:49
Sem jogos no calendário, o Ceará permanece a todo vapor de olho na estreia da Copa Sul-Americana, quando a equipe mede forças com o Independiente-ARG.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
No CT de Porangabuçu, o Alvinegro é comandado por Dorival Junior que realiza treinos diários para implementar seu esquema de jogo ao elenco.
Além da parte tática, a comissão técnica aproveita o período sem jogos para melhorar o condicionamento físico dos atletas.
A partir da próxima terça-feira, o calendário do Ceará fica agitado com as disputas da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
Crédito: Divulgação/Ceará

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