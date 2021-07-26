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futebol

Ceará ganha semana livre antes de encarar o Fortaleza

Vozão terá ao menos sete dias para descansar e encarar o seu maior rival no próximo fim de semana...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:45
Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
Em meio ao calendário corrido da temporada no futebol brasileiro, o Ceará ganha um descanso antes de encarar o Fortaleza, no próximo fim de semana.
+ Confira a campanha do Ceará no Brasileirão no app do LANCE!
Por conta da eliminação na Copa do Brasil, Guto Ferreira e Cia ganharam sete dias para descansar e trabalhar.
A idéia da comissão técnica é deixar o time pronto e afinado para encarar o seu maior rival e, manter-se entre os primeiros colocados do torneio.
No momento, o Ceará aparece na 7ª colocação, com 19 pontos. O time está uma posição abaixo do G-6, que dá direito a vaga na Libertadores.

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