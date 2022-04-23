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futebol

Ceará ganha 'reforços' para duelo na Sul-Americana

Técnico Dorival Junior terá quatro novidades para mais um jogo do torneio internacional...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 14:47
Sem jogo pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana, o Ceará aproveita a folga no calendário para recuperar alguns jogadores do seu elenco.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
De olho no duelo contra o General Caballero pela Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Junior ganhou alguns ‘reforços’.
Poupados diante da Tombense-MG, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Richard estão de volta. Enquanto isso, o goleiro Vinicius Machado e o lateral-esquerdo Victor Luiz também reintegram o grupo.
Após duas rodadas, o Ceará lidera a sua chave na Copa Sul-Americana com 6 pontos.
Crédito: VictorLuisestádevoltaaoVozão(FelipeSantos/Ceará

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