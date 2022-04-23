Ceará ganha 'reforços' para duelo na Sul-Americana

Sem jogo pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana, o Ceará aproveita a folga no calendário para recuperar alguns jogadores do seu elenco.

- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA

De olho no duelo contra o General Caballero pela Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Junior ganhou alguns ‘reforços’.

Poupados diante da Tombense-MG, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Richard estão de volta. Enquanto isso, o goleiro Vinicius Machado e o lateral-esquerdo Victor Luiz também reintegram o grupo.

Após duas rodadas, o Ceará lidera a sua chave na Copa Sul-Americana com 6 pontos.