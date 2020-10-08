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futebol

Ceará fecha contratação do lateral Natan Masiero por dois anos

Jogador, que foi revelado no Concórdia e estava no Tubarão, chega para reforçar as equipes Sub-20 e de Aspirantes do Vozão
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Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 14:37
Crédito: Divulgação
O Ceará confirmou nesta semana um novo reforço para as equipes Sub-20 e de Aspirantes. O novo jogador do Vozão é o lateral Natan Masiero que assinou por dois anos com o clube cearense.
- Primeiramente agradecer a Deus pela a oportunidade. Muito feliz de hoje estar vestindo a camisa do Ceará, motivo de bastante felicidade e vontade de sempre seguir evoluindo cada vez mais - afirmou o atleta de apenas 18 anos de idade.
Natural de Francisco Beltrão (PR), Natan atuou apenas no futebol do Sul do país. Revelado no Concórdia, ele estava no Tubarão, onde fez parte do elenco profissional que disputou a última edição do Campeonato Catarinense. Agora, terá pela primeira vez a oportunidade de defender uma equipe do Nordeste.
- Muito feliz por mais uma etapa estar alcançando na minha carreira. Chego em um clube grande e motivado. Agora e tentar se adaptar o mais rápido possível, trabalhar dia a dia pra trazer bons resultados - finalizou.
Natan pode fazer a estreia pela equipe Sub-20 do Ceará contra o Vitória. A diretoria do Vozão corre para deixar o jogador em condições de jogo. O duelo está marcado para este domingo, às 15h, válido pela 5ª Rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

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