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futebol

Ceará fecha a preparação para encarar a Chapecoense

Vozão quer encerrar o jejum de vitórias no Brasileirão diante do lanterna do torneio nacional...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 15:40
Crédito: Comandante realizou trabalho tático em treino da equipe (Felipe Santos/Ceará SC
Sem vencer nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Ceará permanece com o pé no acelerado para encara a Chapecoense.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Ainda sem quebrar a marca negativa do Vozão na temporada, o técnico Tiago Nunes pega firme com o elenco para acabar com a má fase.
No último treino antes de encarar o lanterna do Brasileirão, Tiago Nunes focou na parte tática e posicionamento dos atletas no trabalho de transição.
Classificação
Com 25 pontos na tabela, o Ceará aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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