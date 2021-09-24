Ceará fecha a preparação para encarar a Chapecoense

Sem vencer nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Ceará permanece com o pé no acelerado para encara a Chapecoense.
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Ainda sem quebrar a marca negativa do Vozão na temporada, o técnico Tiago Nunes pega firme com o elenco para acabar com a má fase.
No último treino antes de encarar o lanterna do Brasileirão, Tiago Nunes focou na parte tática e posicionamento dos atletas no trabalho de transição.
Classificação
Com 25 pontos na tabela, o Ceará aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.