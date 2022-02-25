Ceará está invicto na temporada 2022; veja o desempenho

Após bater na trave por uma vaga na Libertadores da América na temporada passada, o Ceará entrou em 2022 com força total e demonstra um grande poder diante dos adversários.

Mais ‘acostumado’ com o elenco e ambiente do Vozão, o técnico Tiago Nunes implementa seu estilo de jogo e começa a colher os resultados.

Na Copa do Nordeste, o time é líder da sua chave e pode encaminhar a classificação na próxima jornada. No estadual, o Vozão derrotou o Iguatu e precisa de um simples empate para avançar.

Invencibilidade

Em sete jogos na temporada 2022, o Ceará de Tiago Nunes e cia apresenta um desempenho positivo, com quatro vitórias e três empates.