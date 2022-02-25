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futebol

Ceará está invicto na temporada 2022; veja o desempenho

Vozão disputou sete partidas e ainda não foi derrotado por nenhum adversário...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 19:27
Após bater na trave por uma vaga na Libertadores da América na temporada passada, o Ceará entrou em 2022 com força total e demonstra um grande poder diante dos adversários.
Mais ‘acostumado’ com o elenco e ambiente do Vozão, o técnico Tiago Nunes implementa seu estilo de jogo e começa a colher os resultados.
Na Copa do Nordeste, o time é líder da sua chave e pode encaminhar a classificação na próxima jornada. No estadual, o Vozão derrotou o Iguatu e precisa de um simples empate para avançar.
Invencibilidade
Em sete jogos na temporada 2022, o Ceará de Tiago Nunes e cia apresenta um desempenho positivo, com quatro vitórias e três empates.
Crédito: (Foto:Divulgação/StephanEilert/Ceará

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