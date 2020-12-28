Ceará engata boa sequência como visitante no Brasileirão

Após o susto que sofreu no ano passado, quando escapou do rebaixamento na rodada final, o Ceará foi ao mercado e trouxe jogadores mais ‘cascudos’ para disputar o Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O resultado veio ao longo da competição. Apesar da maratona e jogos, o Vozão costuma engrossar para rivais mais ‘pesados’ e tem conquistado pontos importantes ao longo da campanha.
Na noite do último domingo, o Ceará foi até a Vila Belmiro e, diante do Santos, semifinalista da Libertadores, arrancou um empate por 1 a 1.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Visitante indigesto
Com o placar na casa do Santos, o Vozão chegou a marca de não perder fora de casa nas quatro últimas rodadas. Além do Peixe, o Ceará conseguiu somar pontos diante do Fortaleza, Bahia e Vasco da Gama.