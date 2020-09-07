Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ceará encara o Internacional repleto de desfalques

No jogo do último sábado, diante do Santos, o Vozão perdeu quatro jogadores e o técnico Guto Ferreira...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:08

LanceNet

Crédito: Israel Simonton/cearasc.com
Na noite do último sábado, o Ceará foi superado pelo Santos dentro da Arena Castelão e terá muito trabalho para juntar os cacos e focar no jogo contra o Internacional, marcado para a próxima quinta-feira, no Beira-Rio.Devido ao jogo catimbado diante dos paulistas, o Vozão terá quatro jogadores suspensos e o técnico Guto Ferreira, que foi expulso no término do confronto.
Durante os 90 minutos, as perdas foram Samuel Xavier e Bruno Pacheco, que receberam o vermelho. No caso do atacante Leandro Carvalho, as reclamações ao longo da partida renderam dois amarelos, que viraram um vermelho. Já o zagueiro Luiz Otávio recebeu o terceiro amarelo e não viaja para Porto Alegre.
Com tantos desfalques para o jogo fora de casa, o técnico Guto Ferreira e seus pares, terão que quebrar a cabeça para montar o time ideal.
Após oito rodadas disputadas, o Alvinegro aparece na 10ª colocação, com 10 pontos conquistados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados