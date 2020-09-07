Ceará encara o Internacional repleto de desfalques

Na noite do último sábado, o Ceará foi superado pelo Santos dentro da Arena Castelão e terá muito trabalho para juntar os cacos e focar no jogo contra o Internacional, marcado para a próxima quinta-feira, no Beira-Rio.Devido ao jogo catimbado diante dos paulistas, o Vozão terá quatro jogadores suspensos e o técnico Guto Ferreira, que foi expulso no término do confronto.
Durante os 90 minutos, as perdas foram Samuel Xavier e Bruno Pacheco, que receberam o vermelho. No caso do atacante Leandro Carvalho, as reclamações ao longo da partida renderam dois amarelos, que viraram um vermelho. Já o zagueiro Luiz Otávio recebeu o terceiro amarelo e não viaja para Porto Alegre.
Com tantos desfalques para o jogo fora de casa, o técnico Guto Ferreira e seus pares, terão que quebrar a cabeça para montar o time ideal.
Após oito rodadas disputadas, o Alvinegro aparece na 10ª colocação, com 10 pontos conquistados.