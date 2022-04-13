Ceará é o primeiro time do Estado a vencer um jogo internacional como visitante

A noite da última terça-feira entrou para a história do Ceará e, consequentemente no futebol cearense, que viu o Alvinegro se tornar o primeiro time do Estado a vencer um jogo internacional fora de casa.
Diante do La Guaira, a equipe de Dorival Junior não teve dificuldades e conquistou o triunfo por 2 a 0.
Vale citar, que nos três jogos que o Vozão havia disputado fora do Brasil, o time empatou duas vezes (0 a 0) e perdeu o outro jogo (0 x 1).
Fortaleza
O Fortaleza, grande rival do Ceará, disputou uma partida internacional fora de casa e acabou derrotado pelo Independiente-ARG por 1 a 0.