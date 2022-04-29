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futebol

Ceará é o primeiro time do Brasil a lançar uma linha própria de chuteiras

Divulgação do novo produto ocorreu nesta sexta-feira através das mídias sociais do Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 18:04

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:04

Nesta sexta-feira, o Ceará deu mais um passo importante no futebol brasileiro e tornou-se o primeiro clube do país a produzir a própria linha de chuteiras.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Em parceria com a BM9, o produto licenciado é mais uma ferramenta para o Alvinegro aumentar o seu faturamento.
O gerente comercial do Vozão, Ricardo Costa falou sobre a novidade que chega ao mercado para revolucionar.
‘Nós do departamento comercial e licenciamento do clube estamos bastante felizes com essa entrega ao nosso torcedor. Esse é um produto inovador, que nós, com nosso parceiro, acreditamos demais nesse lançamento. Foi um trabalho de muito empenho que contou com a participação de muitos braços dentro e fora do clube’, disse.
Crédito: Divulgação/Ceará

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