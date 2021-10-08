Ceará é o pior visitante do Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação / Internacional

Após empatar sem gols contra o Internacional em casa, o Ceará volta a campo no sábado e terá uma missão bem complicada pela frente: Atlético-MG.

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Diante do líder do Brasileirão, o time de Tiago Nunes tenta quebrar o jejum como visitante e voltar para casa com a primeira vitória fora de casa.

Dos 20 participantes do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o único que ainda não conseguiu vencer. No total, a equipe somou seis empates e quatro derrotas.

Veja os números do Ceará fora de casa:

10 jogos

6 empates

4 derrotas

5 gols marcados