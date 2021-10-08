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futebol

Ceará é o pior visitante do Campeonato Brasileiro

Em 10 jogos disputados, o Vozão não obteve nenhuma vitória longe do Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 17:13

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:13

Crédito: Divulgação / Internacional
Após empatar sem gols contra o Internacional em casa, o Ceará volta a campo no sábado e terá uma missão bem complicada pela frente: Atlético-MG.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diante do líder do Brasileirão, o time de Tiago Nunes tenta quebrar o jejum como visitante e voltar para casa com a primeira vitória fora de casa.
Dos 20 participantes do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o único que ainda não conseguiu vencer. No total, a equipe somou seis empates e quatro derrotas.
Veja os números do Ceará fora de casa:
10 jogos
6 empates
4 derrotas
5 gols marcados
13 gols sofridos

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