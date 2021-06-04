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Ceará e Fortaleza tem compromissos difíceis antes de 'repeteco' na Copa do Brasil

Enquanto o Vozão encara o Santos na Vila Belmiro, o Leão mede forças contra o Inter, no Castelão...
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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:55

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:55

Crédito: Felipe Santos/Ceará
Após um confronto importante no meio de semana pela Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza deixam o mata-mata nacional de lado e focam no Campeonato Brasileiro, onde a dupla começou muito bem.
No caso do Leão, o time de Vojvoda vem de vitória em cima do Atlético-MG, um dos postulantes ao título. Neste fim de semana, o adversário é o Internacional, na Arena Castelão.
Já o Ceará quer manter o 100% diante do Santos, na Vila Belmiro. Na rodada de estreia, o Vozão sofreu, mas bateu o Grêmio com gol nos acréscimos.
Copa do Brasil
Vale citar, que na partida de ida entre os rivais, o Ceará abriu vantagem e o Fortaleza buscou a igualdade. Com isso, o vencedor sai com a vaga. Em nova igualdade, a disputa de pênaltis define o classificado.

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