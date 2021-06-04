Ceará e Fortaleza tem compromissos difíceis antes de 'repeteco' na Copa do Brasil

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Após um confronto importante no meio de semana pela Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza deixam o mata-mata nacional de lado e focam no Campeonato Brasileiro, onde a dupla começou muito bem.

No caso do Leão, o time de Vojvoda vem de vitória em cima do Atlético-MG, um dos postulantes ao título. Neste fim de semana, o adversário é o Internacional, na Arena Castelão.

Já o Ceará quer manter o 100% diante do Santos, na Vila Belmiro. Na rodada de estreia, o Vozão sofreu, mas bateu o Grêmio com gol nos acréscimos.

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