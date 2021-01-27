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futebol

Ceará e Fortaleza invertem os papéis nesta edição do Brasileirão

Se na última edição o Tricolor estava em alta e o Vozão em baixa, agora tudo mudou e os rivais brigam por metas opostas...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 15:55
Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
O mundo girou de maneira repentina para a dupla Fortaleza e Ceará. Adversários no futebol cearense, Leão e Vozão vivem situações opostas na reta final do Campeonato Brasileiro.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Enquanto o Tricolor do Pici vai passar sufoco para escapar da queda nas rodadas finais, o Alvinegro aparece na parte alta da tabela e sonha até mesmo com a Libertadores.
2019
Na última edição do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza tiveram uma situação parecida, mas com papéis invertidos. Comandado por Rogério Ceni, o Fortaleza era a sensação do torneio e ficou com uma vaga na Sul-Americana, um feito inédito na história do clube. Por outro lado, o Vozão, que vivia um ambiente tumultuado, escapou do rebaixamento na rodada final ao empatar com o Botafogo.
+ Confira ex-jogadores que não deram certo treinando os clubes onde foram ídolos
Classificação
Após 32 partidas disputadas, o Ceará é o 8º colocado, com 45 pontos. O Fortaleza é o 16º lugar, com 35 pontos, três a mais que o Bahia, primeiro time do Z4.

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