Ceará e Fortaleza invertem os papéis nesta edição do Brasileirão

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O mundo girou de maneira repentina para a dupla Fortaleza e Ceará. Adversários no futebol cearense, Leão e Vozão vivem situações opostas na reta final do Campeonato Brasileiro.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Enquanto o Tricolor do Pici vai passar sufoco para escapar da queda nas rodadas finais, o Alvinegro aparece na parte alta da tabela e sonha até mesmo com a Libertadores.

2019

Na última edição do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza tiveram uma situação parecida, mas com papéis invertidos. Comandado por Rogério Ceni, o Fortaleza era a sensação do torneio e ficou com uma vaga na Sul-Americana, um feito inédito na história do clube. Por outro lado, o Vozão, que vivia um ambiente tumultuado, escapou do rebaixamento na rodada final ao empatar com o Botafogo.

+ Confira ex-jogadores que não deram certo treinando os clubes onde foram ídolos

Classificação