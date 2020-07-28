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futebol

Ceará e Fortaleza iniciam série decisiva no certame regional e estadual

Além da semi na Copa do Nordeste, os dois rivais tem encontro marcado na final do Cearense...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:54

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 21:54
Crédito: LC Moreira/Lancepress!
A maior rivalidade do futebol cearense tem tudo para se tornar a principal da região nordeste. A partir desta terça-feira, Ceará e Fortaleza iniciam uma série de jogos decisivos que prometem tirar o fôlego do torcedor.A primeira delas acontece pela Copa do Nordeste. Atual campeão do torneio, o Fortaleza fez uma campanha excelente na Primeira Fase e garantiu a sua vaga na semifinal diante do Sport, na disputa de pênaltis.
Por outro lado, o Vozão teve um início instável, mas ganhou corpo ao longo do torneio. Nas quartas de final, o Ceará bateu o Vitória e apresentou um jogo seguro para continuar na competição.
Agora, os dois times disputam talvez o jogo mais decisivo da longa história. Em Pituaçu, o erro tem que ser zero, pois a semifinal será em partida única. O vencedor encara Bahia ou Confiança.
Cearense
Como se não bastasse a semi regional, Ceará e Fortaleza também disputam o título estadual, algo que acontece pelo terceiro ano consecutivo. Em 2018, o Vozão ficou com a taça. O troco do Leão veio na temporada passada com o troféu do Cearense.

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