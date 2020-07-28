Ceará e Fortaleza iniciam série decisiva no certame regional e estadual

Crédito: LC Moreira/Lancepress!

A maior rivalidade do futebol cearense tem tudo para se tornar a principal da região nordeste. A partir desta terça-feira, Ceará e Fortaleza iniciam uma série de jogos decisivos que prometem tirar o fôlego do torcedor.A primeira delas acontece pela Copa do Nordeste. Atual campeão do torneio, o Fortaleza fez uma campanha excelente na Primeira Fase e garantiu a sua vaga na semifinal diante do Sport, na disputa de pênaltis.

Por outro lado, o Vozão teve um início instável, mas ganhou corpo ao longo do torneio. Nas quartas de final, o Ceará bateu o Vitória e apresentou um jogo seguro para continuar na competição.

Agora, os dois times disputam talvez o jogo mais decisivo da longa história. Em Pituaçu, o erro tem que ser zero, pois a semifinal será em partida única. O vencedor encara Bahia ou Confiança.

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