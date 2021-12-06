Ceará e América-MG fazem duelo agitado, mas não saem do empate na Arena Castelão

Ceará e América-MG empataram por 0 a 0 neste domingo, 5 de dezembro, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo era direto por uma vaga na fase pré-grupos da Libertadores, já que ambos estão classificados para a Copa Sul-Americana. O duelo teve muita disposição das duas equipes, que perderam algumas chances, mas a noite não era de inspiração dos ataques de Coelho e Vozão. O resultado em campo foi justo, porém, não serviu para a dupla, que não andaram na tabela de classificação. O América está com 50 pontos , na 8ª colocação, enquanto o time cearense, também com 50 pontos, é o 9º. Ambos podem perder posições, caso o Internacional, que encara o Atlético-GO nesta segunda-feira, 6, vença seu jogo. Próximos jogos O América-MG encerra sua participação na Série A contra o São Paulo , quinta-feira, às 21h30, no Independência. No mesmo dia e horário, o Vozão encara o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CEARÁ 0 X 0 AMÉRICA-MG Data: 5 de Dezembro 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Daniel Luis Marques( ambos de SP)VAR: Vinicius Furlan(SP)Gols: Cartões amarelos: Marlon(AME)Cartões vermelhos:Público: 51 123/ Renda: não divulgada