Ceará e América-MG fazem duelo agitado, mas não saem do empate na Arena Castelão

Ceará e América-MG empataram por 0 a 0 neste domingo, 5 de dezembro, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo era direto por uma vaga na fase pré-grupos da Libertadores, já que ambos estão classificados para a Copa Sul-Americana. O duelo teve muita disposição das duas equipes, que perderam algumas chances, mas a noite não era de inspiração dos ataques de Coelho e Vozão. O resultado em campo foi justo, porém, não serviu para a dupla, que não andaram na tabela de classificação. O América está com 50 pontos , na 8ª colocação, enquanto o time cearense, também com 50 pontos, é o 9º. Ambos podem perder posições, caso o Internacional, que encara o Atlético-GO nesta segunda-feira, 6, vença seu jogo. Próximos jogos O América-MG encerra sua participação na Série A contra o São Paulo , quinta-feira, às 21h30, no Independência. No mesmo dia e horário, o Vozão encara o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACEARÁ 0 X 0 AMÉRICA-MG Data: 5 de Dezembro 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Daniel Luis Marques( ambos de SP)VAR: Vinicius Furlan(SP)Gols: Cartões amarelos: Marlon(AME)Cartões vermelhos:Público: 51 123/ Renda: não divulgada
CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)
João Ricardo, Igor, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco (Kelvyn, aos 14’-1ºT), Sobral, Fabinho (Marlon, aos 31’-2ºT), Lima (Rick, aos 30’-2ºT), Jorginho , Mendoza, Jael(Yony González, aos 8’-1ºT(Cléber-intervalo)). AMÉRICA-MG (Técnico: Marquinhos Santos)
Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Anderson e Marlon (João Paulo, aos 39’-2ºT); Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Fabrício Daniel, aos 20’-2ºT); Ademir, Felipe Azevedo (Zé Ricardo, aos 29’-2ºT) e Mauro Zárate (Rodolfo, aos 29’-2ºT)