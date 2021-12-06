Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ceará e América-MG fazem duelo agitado, mas não saem do empate na Arena Castelão
futebol

Ceará e América-MG fazem duelo agitado, mas não saem do empate na Arena Castelão

A igualdade não foi boa para ambos, já que estão em luta direta por uma vaga na Libertadores de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 21:09

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 21:09

Ceará e América-MG empataram por 0 a 0 neste domingo, 5 de dezembro, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo era direto por uma vaga na fase pré-grupos da Libertadores, já que ambos estão classificados para a Copa Sul-Americana. O duelo teve muita disposição das duas equipes, que perderam algumas chances, mas a noite não era de inspiração dos ataques de Coelho e Vozão. O resultado em campo foi justo, porém, não serviu para a dupla, que não andaram na tabela de classificação. O América está com 50 pontos , na 8ª colocação, enquanto o time cearense, também com 50 pontos, é o 9º. Ambos podem perder posições, caso o Internacional, que encara o Atlético-GO nesta segunda-feira, 6, vença seu jogo. Próximos jogos O América-MG encerra sua participação na Série A contra o São Paulo , quinta-feira, às 21h30, no Independência. No mesmo dia e horário, o Vozão encara o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CEARÁ 0 X 0 AMÉRICA-MG Data: 5 de Dezembro 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Daniel Luis Marques( ambos de SP)VAR: Vinicius Furlan(SP)Gols: Cartões amarelos: Marlon(AME)Cartões vermelhos:Público: 51 123/ Renda: não divulgada
CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)
João Ricardo, Igor, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco (Kelvyn, aos 14’-1ºT), Sobral, Fabinho (Marlon, aos 31’-2ºT), Lima (Rick, aos 30’-2ºT), Jorginho , Mendoza, Jael(Yony González, aos 8’-1ºT(Cléber-intervalo)). AMÉRICA-MG (Técnico: Marquinhos Santos)
Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Anderson e Marlon (João Paulo, aos 39’-2ºT); Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Fabrício Daniel, aos 20’-2ºT); Ademir, Felipe Azevedo (Zé Ricardo, aos 29’-2ºT) e Mauro Zárate (Rodolfo, aos 29’-2ºT)
Crédito: CoelhoeVozãotiverammuitoempenho,masosataquesnãoestavaminspiradosnoCastelão-(Foto:Divulgação/América-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados