Ceará divulga resultados do elenco sobre a COVID-19

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Nesta quinta-feira, o Ceará divulgou os resultados dos testes de COVID-19 que o elenco foi submetido. No total, 23 jogadores foram liberados para trabalhar no campo e nove casos estão no status de suspeitos. Outros quatro atletas já tiveram contato com casos suspeitos.E MAIS:Artilheiro do Brasil é anunciado oficialmente pelo FortalezaSportv irá exibir filmes de Copas do MundoCorinthians vê conversas com Jô caminharem, mas mantém cautelaNa comissão técnica, cinco integrantes do time de Guto Ferreira tiveram o coronavírus, mas estão recuperados e trabalham normalmente com o elenco do grupo no CT de Porangabuçu.

No grupo de funcionários internos do Vozão o número é mais agravante, com 10 infectados. Destes, sete estão recuperados do vírus e o restante está em quarentena.

Assim como em outros clubes que tiveram casos positivos, o Ceará não vai divulgar os nomes. Na última terça-feira, o atacante Leandro Carvalho, que foi colocado como um dos casos positivos negou a informação e disse que não pegou COVID-19.