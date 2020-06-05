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futebol

Ceará divulga resultados do elenco sobre a COVID-19

De acordo com as informações do clube, existem casos de infectados no elenco, comissão técnica e funcionários...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 00:26

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 00:26

Crédito: Felipe Santos/Ceará
Nesta quinta-feira, o Ceará divulgou os resultados dos testes de COVID-19 que o elenco foi submetido. No total, 23 jogadores foram liberados para trabalhar no campo e nove casos estão no status de suspeitos. Outros quatro atletas já tiveram contato com casos suspeitos.E MAIS:Artilheiro do Brasil é anunciado oficialmente pelo FortalezaSportv irá exibir filmes de Copas do MundoCorinthians vê conversas com Jô caminharem, mas mantém cautelaNa comissão técnica, cinco integrantes do time de Guto Ferreira tiveram o coronavírus, mas estão recuperados e trabalham normalmente com o elenco do grupo no CT de Porangabuçu.
No grupo de funcionários internos do Vozão o número é mais agravante, com 10 infectados. Destes, sete estão recuperados do vírus e o restante está em quarentena.
Assim como em outros clubes que tiveram casos positivos, o Ceará não vai divulgar os nomes. Na última terça-feira, o atacante Leandro Carvalho, que foi colocado como um dos casos positivos negou a informação e disse que não pegou COVID-19.
O Ceará trabalha desde a última segunda-feira e o elenco de Guto Ferreira ainda não tem previsão de retomada das competições. E MAIS:

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