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futebol

Ceará divulga programação para mais uma semana de pré-temporada

Vozão mantém o ritmo de trabalho e Tiago Nunes ajuda novos detalhes do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 18:30

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:30

A pré-temporada do Ceará continua a todo vapor. Após um descanso no fim de semana, o elenco de Tiago Nunes se reapresenta nesta segunda-feira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De olho nas estreias da Copa do Nordeste, a programação divulgada pelo clube mostra seis atividades no CT de Porangabuçu.
Além das questões físicas e táticas, o Ceará vai disputar um jogo-treino diante do Floresta. A data não foi divulgada.
Copa do Nordeste
O primeiro jogo oficial do Vozão acontece no dia 1º de fevereiro, quando encara o Globo, pelo Nordestão.
Crédito: TiagoNunestrabalhacomoelencodoCeará(FelipeSantos/CearáSC

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