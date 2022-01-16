Ceará divulga programação para mais uma semana de pré-temporada

A pré-temporada do Ceará continua a todo vapor. Após um descanso no fim de semana, o elenco de Tiago Nunes se reapresenta nesta segunda-feira.

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De olho nas estreias da Copa do Nordeste, a programação divulgada pelo clube mostra seis atividades no CT de Porangabuçu.

Além das questões físicas e táticas, o Ceará vai disputar um jogo-treino diante do Floresta. A data não foi divulgada.

Copa do Nordeste

O primeiro jogo oficial do Vozão acontece no dia 1º de fevereiro, quando encara o Globo, pelo Nordestão.