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futebol

Ceará deve jogar com time misto contra o Botafogo

Garantido na Sul-Americana, o Vozão vai dar férias aos principais jogadores do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 17:36

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:36

Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC
Garantido na Copa Sul-Americana, o Ceará deu start nas férias de grande parte do elenco. Sendo assim, o técnico Guto Ferreira deve colocar um time bem diferente na rodada final contra o Botafogo.
+ Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
Depois de uma temporada tão intensa, a ideia da comissão técnica é dar uma ‘folga’ aos principais jogadores e utilizar o elenco na despedida do Brasileirão.
Com ausências importantes, nomes como Gabriel Lacerda, Pedro Naressi e Felipe Vizeu devem ganhar espaço no jogo do Castelão.
+ Flamengo vira favorito para ficar com a taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Confira a provável escalação: Richard, Eduardo, Klaus e Gabriel Lacerda, Kelvyn; Charles, Pedro Naressi, Vina; Léo Chú, Lima e Felipe Vizeu.

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