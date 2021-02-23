Ceará deve jogar com time misto contra o Botafogo

Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Garantido na Copa Sul-Americana, o Ceará deu start nas férias de grande parte do elenco. Sendo assim, o técnico Guto Ferreira deve colocar um time bem diferente na rodada final contra o Botafogo.

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Depois de uma temporada tão intensa, a ideia da comissão técnica é dar uma ‘folga’ aos principais jogadores e utilizar o elenco na despedida do Brasileirão.

Com ausências importantes, nomes como Gabriel Lacerda, Pedro Naressi e Felipe Vizeu devem ganhar espaço no jogo do Castelão.

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