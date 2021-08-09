Ceará desperdiça a chance de assumir uma vaga no G-6 do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Felipe Santos/Ceará

Na noite deste domingo, o Ceará frustrou o seu torcedor, que esperava um bom desempenho diante do Atlético-GO e viu a equipe ficar no empate sem gols.

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Com a igualdade na Arena Castelão, o time de Guto Ferreira perdeu a chance de assumir uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Ceará tem 23 pontos, mesmo desempenho que o Athletico, porém abaixo no número de vitória (7 a 5).