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futebol

Ceará desperdiça a chance de assumir uma vaga no G-6 do Brasileirão

Vozão ficou no empate sem gols diante do Atlético-GO e frustrou o seu torcedor...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 21:17

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 21:17
Crédito: Divulgação/Felipe Santos/Ceará
Na noite deste domingo, o Ceará frustrou o seu torcedor, que esperava um bom desempenho diante do Atlético-GO e viu a equipe ficar no empate sem gols.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a igualdade na Arena Castelão, o time de Guto Ferreira perdeu a chance de assumir uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro.
Agora, o Ceará tem 23 pontos, mesmo desempenho que o Athletico, porém abaixo no número de vitória (7 a 5).
Na próxima rodada, o Ceará mede forças contra o Corinthians, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

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