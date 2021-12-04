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Ceará definido para encarar o América-MG

Tiago Nunes definiu o Vozão que vai entrar em campo neste domingo na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 13:30

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 13:30

O Ceará está pronto para encarar o América-MG, em jogo que vale uma vaga no grupo de classificados para a próxima edição da Libertadores da América, que será realizado no Castelão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após ser derrotado pelo Flamengo no começo da semana, o time de Tiago Nunes trabalhou forte para exibir um bom futebol diante da sua torcida.
Na escalação, o treinador não poderá contar com Vina, entregue ao DM. Quem também permanece fora é Gabriel Dias, lesionado. Com isso, Jorginho e Igor são os escolhidos para entrar em campo e defender o Vozão.
Confira abaixo a provável escalação do Ceará: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco, Sobral, Lima e Fabinho; Kelvyn, Mendoza e Jael.
Crédito: Foto:StephanEilert/CearáSC

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