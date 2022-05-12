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futebol

Ceará consegue feito inédito sob o comando de Dorival Junior

Vozão obteve pela primeira vez duas vitórias consecutivas em casa com o treinador...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 15:46
Pela Copa do Brasil, o Ceará recebeu a Tombense-MG e conseguiu avançar no torneio nacional com a vitória por 2 a 0.
- VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL
Após encaminhar a vaga na ida, quando derrotou o adversário por 2 a 0, o time de Dorival Junior pisou no acelerador dentro de casa e não deu chance ao azar.
Com a vitória, o Vozão consegue emplacar a segunda vitória consecutiva dentro da Arena Castelão, algo que não havia ocorrido com Dorival Junior no comando do time.
Agora, fica a missão para elenco e comissão técnica aumentarem os números positivos como mandante, já que no fim de semana, o Vozão mede forças com o Flamengo, em casa.
Crédito: Foto:StephanEilert/CearáSC

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