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futebol

Ceará chega ao Paraguai para duelo pela Sul-Americana

Vozão enfrenta na próxima terça-feira (26) o General Caballero pela 3ª rodada da fase de grupos da competição Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 17:24

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 17:24

Na tarde deste domingo (24), a delegação do Ceará desembarcou no Paraguai para o duelo contra o General Caballero pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será realizada na terça-feira (26), no estádio Manuel Ferreira, às 19h15, em Assunção, no Paraguai.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEstá programado ainda para este domingo um treinamento do time comandado por Dorival Junior em solo paraguaio, em campo particular.
Para este jogo da Sul-Americana, o técnico do Vozão não poderá contar com Léo Rafael, o meia está com uma lesão muscular. Em compensação, Dorival tem à disposição o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Richard, ambos foram poupados contra a Tombense. Também se juntam ao elenco o goleiro Vinícius Machado e o lateral-esquerdo Victor Luís.
Crédito: Foto:FaustoFilho/CearáSC

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