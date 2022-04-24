Ceará chega ao Paraguai para duelo pela Sul-Americana

Na tarde deste domingo (24), a delegação do Ceará desembarcou no Paraguai para o duelo contra o General Caballero pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será realizada na terça-feira (26), no estádio Manuel Ferreira, às 19h15, em Assunção, no Paraguai.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEstá programado ainda para este domingo um treinamento do time comandado por Dorival Junior em solo paraguaio, em campo particular.