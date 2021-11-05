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futebol

Ceará busca recuperação na Taça Fares Lopes diante do Caucaia

Em confronto contra o Caucaia neste domingo, Ceará busca recuperação na Taça Fares Lopes após derrota...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 17:24

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:24

Crédito: Sthephan Eilert
O Ceará busca a reabilitação na Taça Fares Lopes diante do Caucaia, no próximo domingo, às 15h (de Brasília). O Vozão estreou com derrota na competição menos de 48h após disputar as finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.Descansados e após uma semana inteira de treinamentos, os atletas do Ceará acreditam que podem superar o resultado adverso do primeiro jogo. É o que afirma o volante Marco Antônio, que disputou todos os jogos da equipe como titular no Brasileiro.
- É uma partida muito importante para o nosso time, pois estamos vindo de uma derrota na estreia. A expectativa é somar os 3 pontos e se recuperar na competição. Tivemos uma semana cheia para trabalhar, diferente do último jogo que alguns jogadores, inclusive eu, tinham jogado uma final há menos de 48 horas, em Porto Alegre - disse Marco Antônio, um dos destaques do Ceará no Brasileiro de Aspirantes com três gols.
O Ceará está no grupo A da Taça Fares Lopes ao lado do Barbalha, Caucaia, Crato e Floresta. O vencedor da competição garante vaga na Copa do Brasil de 2022.

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