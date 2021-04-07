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Ceará briga pela melhor campanha do grupo e classificação geral na Copa do Nordeste

Atual campeão, o Alvinegro vive um bom momento sob o comando de Guto Ferreira e tenta se consolidar no torneio regional...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 18:02
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
No próximo fim de semana, a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste será disputada e o Ceará, mesmo garantido no mata-mata, não pode relaxar.
Com 13 pontos, o Vozão está na liderança da chave A e vê o CRB, vice-líder, colado na traseira com 12 pontos.
Para segurar a ponta do grupo, o Ceará precisa das próprias forças e uma vitória simples em cima do Salgueiro deixa a equipe na ponta. Em caso de tropeço, resta ao time de Guto Ferreira torcer contra o CRB, que encara o Altos, no Rei Pelé.
Classificação geral
Lembrando que, além da chave própria, o Ceará briga com o Fortaleza, seu maior rival, pela melhor campanha da fase de grupos. Se o Vozão tem 13, o Leão tem 14.

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