Ceará briga pela melhor campanha do grupo e classificação geral na Copa do Nordeste

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

No próximo fim de semana, a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste será disputada e o Ceará, mesmo garantido no mata-mata, não pode relaxar.

Com 13 pontos, o Vozão está na liderança da chave A e vê o CRB, vice-líder, colado na traseira com 12 pontos.

Para segurar a ponta do grupo, o Ceará precisa das próprias forças e uma vitória simples em cima do Salgueiro deixa a equipe na ponta. Em caso de tropeço, resta ao time de Guto Ferreira torcer contra o CRB, que encara o Altos, no Rei Pelé.

Classificação geral