Ceará apresenta bom desempenho no sistema defensivo

Conhecido por ser um técnico ofensivo, Tiago Nunes demonstra sinais de amadurecimento do seu trabalho com o bom desempenho do Ceará dentro das quatro linhas.

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Além do sistema ofensivo funcionar, a defesa demonstra solidez e ostenta uma boa invencibilidade nesta temporada do futebol brasileiro.

Desde o jogo contra o Iguatu, pelo estadual, o Ceará disputou três partidas e não foi vazado em nenhum deles.

Diante do São Raimundo, CSA E Tuna Luso, o Vozão consegui segurar o ímpeto dos rivais e saiu de campo zerado. Em contrapartida, o ataque funcionou bem e marcou sete gols.