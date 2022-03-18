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futebol

Ceará apresenta bom desempenho no sistema defensivo

Vozão não foi vazado nos últimos três confrontos e evolui dentro das quatro linhas...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:38

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:38

Conhecido por ser um técnico ofensivo, Tiago Nunes demonstra sinais de amadurecimento do seu trabalho com o bom desempenho do Ceará dentro das quatro linhas.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Além do sistema ofensivo funcionar, a defesa demonstra solidez e ostenta uma boa invencibilidade nesta temporada do futebol brasileiro.
Desde o jogo contra o Iguatu, pelo estadual, o Ceará disputou três partidas e não foi vazado em nenhum deles.
Diante do São Raimundo, CSA E Tuna Luso, o Vozão consegui segurar o ímpeto dos rivais e saiu de campo zerado. Em contrapartida, o ataque funcionou bem e marcou sete gols.
Crédito:  (FelipeSantos/CearáSC

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