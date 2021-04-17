Ceará aposta no sistema defensivo para avançar na Copa do Nordeste

Crédito: Reprodução/Vozão TV

Neste domingo, o Ceará faz a sua estreia no mata-mata da Copa do Nordeste e o adversário é o Sampaio Corrêa, time que ficou na quarta colocação da chave A.

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Com o favoritismo do Vozão, o técnico Guto Ferreira trabalha para deixar seus atletas ligados dentro de campo e aposta no setor defensivo.

Nos últimos três compromissos, o Ceará encarou CSA, Sport e Salgueiro e não foi vazado em nenhuma oportunidade.