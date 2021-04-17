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futebol

Ceará aposta no sistema defensivo para avançar na Copa do Nordeste

Nos últimos três confrontos, o Vozão saiu de campo sem ser vazado...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 13:22
Crédito: Reprodução/Vozão TV
Neste domingo, o Ceará faz a sua estreia no mata-mata da Copa do Nordeste e o adversário é o Sampaio Corrêa, time que ficou na quarta colocação da chave A.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
Com o favoritismo do Vozão, o técnico Guto Ferreira trabalha para deixar seus atletas ligados dentro de campo e aposta no setor defensivo.
Nos últimos três compromissos, o Ceará encarou CSA, Sport e Salgueiro e não foi vazado em nenhuma oportunidade.
Ao longo da temporada, o time de Guto Ferreira foi vazado em apenas cinco oportunidades. No torneio regional, o Vozão tomou três gols.

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