Ceará aposta no bom momento como mandante para vencer o América-MG

O clima é de decisão para o Ceará. No próximo domingo, o Vozão recebe o América-MG e só pensa na vitória para ficar mais perto da vaga na Libertadores da América.

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Dentro de casa, além da força das arquibancadas, o time de Tiago Nunes conta com o bom retrospecto em campo.

Desde a derrota contra o Palmeiras, o Ceará fez mais quatro partidas na Arena Castelão e alcançou a marca de 100% de aproveitamento.

Durante esse período, o time Alvinegro mostrou a sua força no ataque e fez seis gols e levou apenas dois gols.

Confira os placares:

Ceará 1 x 0 Fluminense

Ceará 1 x 0 Cuiabá

Ceará 2 x 1 Sport

Ceará 2 x 1 Corinthians