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futebol

Ceará aposta no bom momento como mandante para vencer o América-MG

Nos últimos quatro jogos, o Vozão obteve 100% de aproveitamento e quer chegar na zona da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 15:55

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:55

O clima é de decisão para o Ceará. No próximo domingo, o Vozão recebe o América-MG e só pensa na vitória para ficar mais perto da vaga na Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro de casa, além da força das arquibancadas, o time de Tiago Nunes conta com o bom retrospecto em campo.
Desde a derrota contra o Palmeiras, o Ceará fez mais quatro partidas na Arena Castelão e alcançou a marca de 100% de aproveitamento.
Durante esse período, o time Alvinegro mostrou a sua força no ataque e fez seis gols e levou apenas dois gols.
Confira os placares:
Ceará 1 x 0 Fluminense
Ceará 1 x 0 Cuiabá
Ceará 2 x 1 Sport
Ceará 2 x 1 Corinthians
Crédito: VinaéumadasesperançasdoCeará(StephanEilert/CearáSC

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