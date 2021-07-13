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futebol

Ceará aposta na Arena Castelão para voltar a vencer no Brasileiro

Em sua série invicta, o Vozão conquistou duas vitórias em três partidas dentro de casa...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:55

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 10:55
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Sem perder nos últimos sete duelos, o Ceará ganhou uma semana sem jogos para colocar a casa em ordem e voltar ainda mais forte para o encontro diante do Athletico, na Arena Castelão.
+ Onze rodadas já foram disputadas! Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Por falar na casa do Vozão, o técnico Guto Ferreira e seus comandados sabem que o jogo como mandante pode ser fundamental para aumentar a série positiva.
Neste período de invencibilidade, os únicos dois triunfos ocorreram na Arena Castelão, diante do Atlético-MG e Juventude. No jogo contra o São Paulo, o placar ficou em 1 a 1.
Classificação
Após 11 partidas, o Ceará aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos.

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