Ceará aposta na Arena Castelão para voltar a vencer no Brasileiro

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Sem perder nos últimos sete duelos, o Ceará ganhou uma semana sem jogos para colocar a casa em ordem e voltar ainda mais forte para o encontro diante do Athletico, na Arena Castelão.

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Por falar na casa do Vozão, o técnico Guto Ferreira e seus comandados sabem que o jogo como mandante pode ser fundamental para aumentar a série positiva.

Neste período de invencibilidade, os únicos dois triunfos ocorreram na Arena Castelão, diante do Atlético-MG e Juventude. No jogo contra o São Paulo, o placar ficou em 1 a 1.

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