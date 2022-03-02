Ceará anuncia a chegada do atacante Dentinho

Após alguns dias de muita expectativa, o Ceará anunciou a chegada do atacante Dentinho para a temporada 2022.
Livre no mercado após sair do Shaktar Donetsk, o atleta topou o desafio de jogar pelo clube brasileiro.
Dentinho é o principal reforço para o time comandado por Tiago Nunes, que briga por voos mais altos nesta temporada.
Vale citar, que antes de chegar ao Ceará, Dentinho tentou costurar uma volta ao Corinthians, mas o Alvinegro não topou.