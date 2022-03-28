Ceará acerta a chegada do técnico Dorival Junior

A diretoria do Ceará agiu rápido nos bastidores e acertou a chegada do técnico Dorival Junior para a sequência da temporada 2022.

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Com a saída de Tiago Nunes, a decisão foi optar por uma escolha rápida e que pudesse trazer experiência ao elenco na disputa do Campeonato Brasileiro.

Aos 59 anos, Dorival Junior topou o desafio de gerir o Vozão e é aguardado nesta segunda-feira para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

Calendário

Com tempo para trabalhar, Dorival Junior terá o seu primeiro desafio na próxima terça-feira, quando encara o Independiente-ARG, pela estreia da Copa Sul-Americana.

Além do torneio internacional, o Vozão terá para disputar nos próximos meses a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.