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futebol

Ceará acerta a chegada do técnico Dorival Junior

Comandante é aguardado nesta segunda-feira para assinar contrato e assumir a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 11:20

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:20

A diretoria do Ceará agiu rápido nos bastidores e acertou a chegada do técnico Dorival Junior para a sequência da temporada 2022.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Com a saída de Tiago Nunes, a decisão foi optar por uma escolha rápida e que pudesse trazer experiência ao elenco na disputa do Campeonato Brasileiro.
Aos 59 anos, Dorival Junior topou o desafio de gerir o Vozão e é aguardado nesta segunda-feira para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.
Calendário
Com tempo para trabalhar, Dorival Junior terá o seu primeiro desafio na próxima terça-feira, quando encara o Independiente-ARG, pela estreia da Copa Sul-Americana.
Além do torneio internacional, o Vozão terá para disputar nos próximos meses a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Crédito: Divulgação/SiteOficialdoAthletico

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