Ceará abriu vantagem e se aproxima de terceiro título da Copa do Nordeste

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Não falta motivos para o torcedor do Vozão ficar alegre. Já são mais de 20 jogos sem saber o que é perder e os números só aumentam.

No duelo deste sábado (01), o Ceará venceu nos minutos finais o Bahia pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, em Salvador. Agora, jogando em casa o revés, a equipe pretende manter a o placar favorável e ganhar a competição de forma invicta.

CALENDÁRIO DE JOGOS​Antes do segundo duelo da final, que acontece no próximo sábado (08), Vozão entrará em campo no estadual e também na Sul-Americana.