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futebol

Ceará abriu vantagem e se aproxima de terceiro título da Copa do Nordeste

Vozão mantém invencibilidade de 23 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 20:28

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 20:28

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Não falta motivos para o torcedor do Vozão ficar alegre. Já são mais de 20 jogos sem saber o que é perder e os números só aumentam.
No duelo deste sábado (01), o Ceará venceu nos minutos finais o Bahia pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, em Salvador. Agora, jogando em casa o revés, a equipe pretende manter a o placar favorável e ganhar a competição de forma invicta.
CALENDÁRIO DE JOGOS​Antes do segundo duelo da final, que acontece no próximo sábado (08), Vozão entrará em campo no estadual e também na Sul-Americana.
Pelo estadual, o Vozão vai a campo neste domingo (02), contra o Pacajus. Já na competição internacional, o Ceará enfrenta o Bolívar em La Paz, na Bolívia. O confronto acontece na quarta-feira (05), após os respectivos jogos, o Ceará vai voltar as atenções para a final

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