Ceará abre o bolso e investe mais de R$ 8 milhões em contratações para 2020

Em sua terceira temporada consecutiva na elite do futebol nacional, o Ceará consegue mostrar a sua força na região nordeste e aparece como uma das potências locais.Um dos indícios do momento do clube é a força no mercado de transferências. Apesar de não ganhar uma fortuna de dinheiro dos patrocinadores e televisão, o Vozão fez investimentos interessantes, que ajudam o time dentro das quatro linhas.
O zagueiro Tiago Pagnussat é a última novidade. Na última terça-feira, o Ceará desembolsou R$ 600 mil pelo defensor, que pertencia ao Bahia.
Em 2020, mesmo com uma temporada atípica em todos os sentidos, o Vozão desembolsou R$ 8.8 milhões em investimentos na equipe.
A justificativa para ser ativo no mercado está no desempenho em campo. Mesmo com o vice-estadual, o Ceará faturou a Copa do Nordeste e chegou a fase quartas de final da Copa do Brasil, torneios que deram receita ao clube.
Veja quanto o Ceará desembolsou de acordo com as informações do Diário OPOVO:
. Charles: R$ 3 milhões por 50% dos direitos;. Bruno Pacheco: R$ 2,3 milhões por 40% dos direitos;. Mateus Gonçalves: R$ 2 milhões por 40% dos direitos;. Tiago Pagnussat: R$ 600 mil por 60% dos direitos;. Marthã: R$ 500 mil por 80% dos direitos;. Saulo Mineiro: R$ 300 mil por 35% dos direitos;. Cléber: R$ 150 mil por 15% dos direitos.