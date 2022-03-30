Ceará abre a venda de ingressos para estreia na Sul-Americana

Fora do estadual e Copa do Nordeste, o Ceará foca na Copa Sul-Americana e iniciou a venda de ingressos para a estreia da competição, que será no dia 5 de abril, quando encara o Independiente-ARG, na Arena Castelão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Com a expectativa de contar com a presença maciça do seu torcedor, a diretoria colocou os ingressos à venda em diversos pontos da cidade.
Confira abaixo valores e onde o torcedor do Vozão pode comprar o ingresso:
Superior (Norte e Sul):
R$ 60,00 (Inteira), R$ 30,00 (Meia)
Superior Central:
R$ 80,00 (Inteira), R$ 40,00 (Meia)
Inferior (Norte e Sul):
R$ 70,00 (Inteira), R$ 35,00 (Meia)
Inferior Central (Bossa nova):
R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (Meia)
Especial:
R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (meia)
Premium:
R$ 250,00 (Inteira), R$ 125,00 (meia)
Pontos de Venda:
Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17H (seg. a sexta) e 09h às 12h (sábado)
Loja Vozão Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
Loja Vozão Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)
Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana).
As lojas dos shoppings acontecerão nos horários de 10h às 22h e no domingo de 13h às 20h.