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futebol

CD Nacional anuncia o goleiro brasileiro Vagner Silva

Clube português anunciou a contratação do experiente goleiro brasileiro Vagner Silva em suas redes sociais...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 20:12
Crédito: CD Nacional
Fundado na Ilha da Madeira, em Portugal, o Clube Desportivo Nacional reforça a equipe para disputa da Segunda Liga do futebol nacional. Através do Instagram do clube, o Nacional apresentou a contratação do experiente goleiro brasileiro Vagner da Silva, na última segunda-feira (28).
Veja o mata-mata da EurocopaAtualmente com 35 anos de idade, Vagner da Silva deixa o Qarabag, clube do Azerbaijão, onde o arqueiro atuou de 2018 até a última temporada. No antigo clube, Vagner foi campeão nacional 2x e atuou com a equipe na Champions League e Europa League. O experiente goleiro brasileiro fará sua terceira passagem pelo futebol poruguês onde jogou pelo Estoril de 2010 até 2015 e esteve emprestado ao Boavista, por duas temporadas em 2016 até 2018.
- Voltar para Portugal é muito bom. Conheço bem a cultura e claramente a língua, por ser brasileiro. Fui muito feliz nas duas últimas passagens por aqui e quero ajudar o Nacional alcançar a elite do futebol português, onde é o seu devido lugar - disse Vagner.
Na temporada 11/12, Vagner da Silva conquistou a Segunda Liga pelo Estoril, sendo coroado como melhor goleiro da competição, e espera alcançar grandes objetivos na próxima época pelo Nacional da Ilha da Madeira.
- Sei que minha experiência pode ajudar o clube. Espero alcançar grandes objetivos neste novo desafio. O acesso é de grande importância para todos no clube - finalizou o goleiro brasileiro.

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