CD Nacional anuncia o goleiro brasileiro Vagner Silva

Crédito: CD Nacional

Fundado na Ilha da Madeira, em Portugal, o Clube Desportivo Nacional reforça a equipe para disputa da Segunda Liga do futebol nacional. Através do Instagram do clube, o Nacional apresentou a contratação do experiente goleiro brasileiro Vagner da Silva, na última segunda-feira (28).

Veja o mata-mata da EurocopaAtualmente com 35 anos de idade, Vagner da Silva deixa o Qarabag, clube do Azerbaijão, onde o arqueiro atuou de 2018 até a última temporada. No antigo clube, Vagner foi campeão nacional 2x e atuou com a equipe na Champions League e Europa League. O experiente goleiro brasileiro fará sua terceira passagem pelo futebol poruguês onde jogou pelo Estoril de 2010 até 2015 e esteve emprestado ao Boavista, por duas temporadas em 2016 até 2018.

- Voltar para Portugal é muito bom. Conheço bem a cultura e claramente a língua, por ser brasileiro. Fui muito feliz nas duas últimas passagens por aqui e quero ajudar o Nacional alcançar a elite do futebol português, onde é o seu devido lugar - disse Vagner.

Na temporada 11/12, Vagner da Silva conquistou a Segunda Liga pelo Estoril, sendo coroado como melhor goleiro da competição, e espera alcançar grandes objetivos na próxima época pelo Nacional da Ilha da Madeira.